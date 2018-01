“Quanto pior melhor”: petistas comemoram novo reajuste dos combustíveis

O litro no Acre oscila entre R$ 4,52 e R $ 4,77. A Petrobras ainda não estimou quais percentuais serão repassados ao consumidor acrano.

SALOMÃO MATOS, DA CONTILNET

No poder há mais de 20 anos e alheios aos desmandos administrativos que possam ter causado à sociedade acreana, que já paga a gasolina mais cara do Brasil, membros do Partido dos Trabalhadores estão comemorando pelas redes sociais mais um reajuste no preço dos combustíveis.

A postagem oficial que vem sendo compartilhada no Facebook é do deputado federal Léo Brito (PT), que chega a ironizar: “BEM VINDOS AO ANO NOVO com mais um reajuste na gasolina (sic)”.

O porta-voz do governador Tião Viana, Leonildo Rosas, também vem comemorando e compartilhando a mesma mensagem, como algo favorável à economia do Estado e para o restante do país.

O litro da gasolina no Acre oscila entre R$ 4,52 e R $ 4,77. A Petrobras ainda não estimou quais percentuais serão repassados ao consumidor.

