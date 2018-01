Quase 4 mil se inscrevem para vagas em Colégio Militar em Rio Branco, diz PM

Mais de 2 mil pessoas se inscreveram somente no primeiro dia. Sorteio para vagas ocorre neste dia (2) no Comando Geral da PM.

Por Quésia Melo, G1 AC, Rio Branco Polícia Militar (PM-AC) informou que quase 4 mil pessoas se inscreveram para conseguir uma vaga nos colégios militares em Rio Branco. Somente no primeiro dia, mais de 2 mil pessoas já haviam se cadastrado para o sorteio das 1.120 vagas, que ocorre nesta terça (2), no Comando Geral da PM. As aulas estão programadas para começar em março.

Ao todo, dois colégios vão ser implantados na capital acreana. O Colégio Tiradentes, no bairro Calafate, que vai ser coordenado pela PM e o Dom Pedro II, no Residencial Rosalinda, que vai ser gerido pelo Corpo de Bombeiros Militar do Acre.

Das vagas, 50% são destinadas a dependentes de militares e outros 50% para a comunidade em geral.

A PM-AC fez uma parceria com a Secretaria de Educação do Acre (SEE-AC), através de um termo de operação técnica. Assim, os professores vão ser disponibilizados pela Educação. No entanto, a gestão, administração e rotina disciplinar dos colégios vai ser feita pelos militares.

A grade curricular também inclui aulas artísticas como balé, teatro e música, além de atividades esportivas. Essas aulas devem ser feitas no contraturno dos alunos.

