Quatro adolescentes agridem agentes ao pedir água e fogem do Centro Socioeducativo Santa Juliana

De acordo com a entrevista do chefe da Divisão Técnica do Meio Fechado, Antônio Azevedo, concedia ao G1 Acre na tarde desta segunda-feira (18), os menores teriam pedido água a um dos agentes, que acabou se descuidando durante o procedimento, foi agredido pelos quatro adolescentes que encontravam-se no solário.

Esta é a segunda fuga em menos de uma semana na mesma unidade de internação para menores infratores, na última quinta-feira (14) também fugiram quatro adolescentes.

Dos quatro fugitivos, dois foram recapturados e dois seguem foragidos. Os agentes registraram um boletim de ocorrência na Delegacia de Flagrantes (Defla) e os dois menores capturados devem responder por agressão ao servidor público.

