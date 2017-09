Quatro adolescentes ameaçam agentes e conseguem fugir de Centro Socioeducativo em Rio Branco

G1/Acre

Quatro adolescentes fugiram do Centro Socioeducativo Santa Juliana, em Rio Branco, na manhã desta quarta-feira (13) após ameaçarem a equipe de segurança. A informação foi confirmada pelo diretor do Instituto Socioeducativo do Acre (ISE), Rafael Almeida, na tarde desta quinta-feira (14). De acordo com ele, um dos adolescentes estava armado com um estoque – arma artesanal.