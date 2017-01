Que azar: Jovem é presa após chegar com maconha em Epitaciolândia

Ao chegar na cidade, pediu o celular do delegado para avisar que estava com a ‘encomenda’

Alexandre Lima, com vídeo de Almir Andrade

Uma jovem de 18 anos, identificada como Larissa Silva Oliveira, foi presa na noite desta quinta-feira, dia 26, logo após descer do ônibus que faz a linha Capital/interior todos os dias.

O fato que chama atenção neste caso, seria o azar da jovem que estava trazendo uma ‘encomenda’ e deveria entregar para uma pessoa na cidade tão logo chegasse. Foi quando achou que deveria pedir um celular emprestado a um desconhecido.

Após avisar que havia chegado, disse que estaria com uma ‘carga’ e que queria entregar. A conversa foi ouvida pelo dono do celular e a jovem nem desconfiava que este, seria o delegado do Município, Mardilson Vitorino.

Diante dos fatos, o delegado chamou o apoio de policiais militares e só restou dar ordem de prisão a jovem. Larissa disse em sua defesa, que estaria pagando uma dívida fazendo a entrega na fronteira e que seria dependente do entorpecente.

Ao ser pesada, ao todo foram 1035 gramas de maconha prensada apreendida, que provavelmente abasteceria alguns pontos de venda pela fronteira. Larissa responderá por tráfico e associação ao tráfico de drogas e deverá ser transferida ao presídio na Capital nas próximas horas, onde ficará a disposição da Justiça.

