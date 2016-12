Queda de ônibus mata ao menos doze policiais no Peru

Ao menos 12 policiais morreram e outros 13 ficaram feridos após a queda de um ônibus em um abismo a 700 metros na província de Abancay, situada na região de Apurímac, informou a polícia nesta terça-feira (20).

Segundo a fonte, 32 policiais seguiam em um veículo de Abancay a Antabamba para garantir a segurança de uma mesa de diálogo prevista para a quarta-feira (21) entre funcionários da presidência do gabinete dos ministros e os moradores da região.

Segundo as primeiras imagens da televisão, o ônibus ficou totalmente destruído na margem de um rio. Salva-vidas da polícia e bombeiros trabalharam no resgate.

A tragédia ocorreu na madrugada desta terça-feira próximo ao distrito de Antabamba, sudeste de Lima, a 970 quilômetros da capital.

Os acidentes com mortes e feridos nas rodovias internas do Peru se tornaram uma constante devido à falta de controle das autoridades nas empresas de transporte inter-regional.

De acordo com as últimas cifras do Ministério do Interior, em 2016 foram registrados 489 mortes em 3.876 acidentes em estradas, segundo a polícia rodoviária.