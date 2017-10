Racha entre carros termina em capotamento avenida de Brasiléia

Da redação, com Almir Andrade

Era por volta das 02h30 da madrugada desta quinta-feira, 26, quando o Corpo de Bombeiros do 5º Batalhão do Alto Acre, foi acionado para atender um acidente que resultou num veículo capotado na avenida José Rui Lino em Brasiléia.

Segundo informações, dois veículos circulavam em alta velocidade, provavelmente em fazendo um “pega”, sentido a ponte metálica que liga Brasiléia à Epitaciolândia por uma das avenidas mais movimentadas da cidade.

Quando chegaram na curva após o posto de gasolina, o veículo modelo Fiat/Uno, de placas NAF 4010, perdeu o controle da direção batendo no canteiro central, e capotou várias vezes, invadindo um quintal às margens da avenida.

No veículo haviam duas pessoas, sendo que o motorista se evadiu do local antes da chegada do socorro médico. Um dos ocupantes, identificado como Alisson Augusto de Oliveira Souza, de 18 anos, sofreu apenas escoriações e um corte no couro cabeludo e foi atendido pelos Bombeiros, se recusando de ir para o Hospital.

O caso está sendo investigado pelas autoridades e o veículo foi retirado do local algumas horas depois.

