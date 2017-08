Ramal do Nazaré receberá energia após dois anos de abandono

A Prefeita Fernanda Hassem por compreender a necessidade dos moradores do loteamento Nazaré, solicitou a Secretaria de Obras e Eletrobrás para começar um trabalho digno e com respeito ao Ramal Nazaré.

A comunidade que concentra um grande número de famílias vive há dois anos sem a disponibilidade de energia elétrica. E nesta segunda-feira, 28, a prefeita Fernanda Hassem anunciou aos moradores que seus pedidos serão atendidos.

A comunidade receberá iluminação pública, as casas energia elétricas e o ramal será completamente recuperado facilitando os transportes dos alunos que moram no local.

O morador Antônio José, expressou seu contentamento através do seguinte depoimento de agradecimento. “Primeiramente agradeço a Deus e em segundo lugar a nossa Prefeita Fernanda Hassem, que está realizando esse grande trabalho, há dois anos não temos energia em nossas casas e nem tínhamos respostas, porém, com essa nova gestão renovou a nossa esperança, pois tivemos a certeza dada pela nossa prefeita”, ressaltou José.

Os moradores do loteamento Nazaré receberam com euforia o anuncio feito pela Prefeita, Fernanda Hassem, na segunda-feira, 28, de que a partir de amanhã a equipe da Eletrobras Distribuição Acre, começa o trabalho de iluminação pública beneficiando inicialmente 166 famílias que moram no local.

Além disso o ramal que dá acesso ao loteamento será completamente recuperado pela equipe da Secretaria de Obras.

Participaram da reunião o vice-prefeito Carlinhos do Pelado, o presidente da Câmara Rogério Pontes e os vereadores Edu e Rozevete.

Mais um compromisso assumido com comunidade pela prefeita Fernanda Hassem mudando a vida da população.

