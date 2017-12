Ranking dos Políticos considera Gladson Cameli o melhor senador do Acre

O político acreano Gladson Cameli está à frente dos senadores Jorge Viana e Petecão

O senador Gladson Cameli (PP-AC) está com o melhor desempenho no ranking dos senadores do Estado do Acre. O índice é da organização não-governamental que compara políticos de todo Brasil classificando deputados federais e senadores do melhor para o pior chamado “Ranking dos Políticos”. A plataforma, apartidária, é um incentivo para melhorar o panorama político brasileiro. O objetivo é oferecerem informações consolidadas para ajudar as pessoas a votarem melhor, levando em consideração, principalmente, o combate à corrupção, privilégios e desperdício da máquina pública.

O político acreano Gladson Cameli está à frente dos senadores Jorge Viana (PT-AC) e Sérgio Petecão (PSD-AC), e entre os três melhores parlamentares da bancada acreana. A melhor avaliação do progressista é qualidade legislativa, que segundo os critérios do ranking, diz respeito à atuação parlamentar, principalmente, no combate à corrupção.

“Esse reconhecimento me motiva a continuar trabalhando pelo povo do Acre que me elegeu com o objetivo de bem representá-los no Congresso Nacional. O Senado é uma casa que se destaca pela igualdade do debate entre os estados, o que nos permite nos darmos mais atenção aos problemas específicos de nossa população, lutando sempre por um país melhor para todos” comentou Cameli.

O trabalho do senador Cameli Gladson Cameli também é destaque nas redes sociais. Os seguidores do parlamentar elogiam na página oficial @GladsonCameli o empenho dele em levar melhorias para o Acre e buscar soluções para o desenvolvimento do estado. Além das emendas que são liberadas para todos os municípios, Gladson trabalha pela recuperação das BRs 364 e 317, a conclusão da ponte sobre o Rio Madeira, a construção do Anel Viário entre Epitaciolândia e Brasiléia, a diminuição do preço das passagens aéras, a melhoria na telefonia dos municípios, acordos bilaterais entre Acre e Peru, apoio para as prefeituras e para os mais médicos. Neste ano, ele conseguiu a autonomia do DNIT, que antes era subordinado à Rondônia, os recursos para revitalizar o Igarapé Preto também foi uma grande conquista. Essas são algumas das ações do senador que trabalha em prol do desenvolvimento do estado do Acre.

