Realizada grande final do campeonato de futebol de areia em Brasiléia.

A Prefeitura de Brasiléia através da Gerência de Esportes, realizou neste sábado, 9, a final do campeonato de futebol de areia no Bairro Samaúma, que teve participação de 14 equipes e teve duração de 77 dias.

O evento mobilizou a comunidade que aprecia o esporte, e contou com a presença da Prefeita Fernanda Hassem, da Deputada Estadual Leila Galvão, Clebson Venâncio Gerente de Esportes e os vereadores Rozevete e Zé Gabriele.

A gestão se empenhou para que o campeonato que é tradição fosse retomado em 2017 e para isso contou o patrocínio de diversas empresas e com o apoio dos Deputados Estaduais Ney Amorim, Presidente da ALEAC e Leila Galvão, além dos vereadores.

Além da final, foram realizados torneio de futebol feminino, tênis de mesa e mesas com jogos de xadrez, sendo mais uma alternativa de recreação para os participantes.

A final foi realizada entre duas equipes disputando o primeiro lugar, o Sport Club Ressaca e o Real Sport, tendo como vencedor o time Ressaca.

A Prefeita Fernanda Hassem falou sobre a importância de se realizar o campeonato.

“Esse ano para que pudéssemos retomar o campeonato de futebol de areia do Bairro Samaúma, nós superamos as dificuldades com criatividade. Todo mundo sabe das dificuldades que encontramos na Prefeitura, buscamos as parcerias, onde várias empresas patrocinaram, vereadores e agradeço o apoio fundamental do Presidente da ALEAC Deputado Ney Amorim e da sempre presente Deputada Leila Galvão. A equipe da Gerência de Esportes está de parabéns pela organização e agradecemos a participação das 14 equipes que fizeram um verdadeiro espetáculo em todos os jogos”, disse Fernanda Hassem.

A Deputada Estadual Leila Galvão mencionou sobre o campeonato.

“É com muita alegria que estamos no Bairro Samaúma, nessa quadra tão tradicional, com participação de toda a comunidade, e isso aconteceu durante todos os 75 dias, nesse campeonato de areia que é coordenado pelo Gerente de Esporte Clebson, parabenizar toda a equipe da Prefeitura e a nossa Prefeita, que tem realizado um grande trabalho, e parabenizamos a gerencia de esporte. E estamos muito felizes em colaborar com a gestão nesse setor”, expôs Leila Galvão.

Gerente de Esportes Clebson Venâncio também falou a respeito.

“Depois de quase três meses de competição, estamos realizando agora a final do campeonato, um momento muito importante e de muita alegria para o Bairro Samaúma e retornando a um evento que há quatro anos não acontecia e com o apoio da Prefeitura e de outros parceiros foi realizado”, finalizou o Clebson.

