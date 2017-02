Recastramento de taxistas termina no dia 6 de março

A prefeitura de Brasiléia, através do Setor de Cadastro, iniciou no dia 6 de fevereiro, o recadastramento dos taxistas e motoristas auxiliares, do município de Brasiléia. O objetivo é que os taxistas possam regularizar sua situação junto ao órgão, o recadastramento é obrigatório, e visa à regularização da documentação dos permissionários e auxiliares, o fornecimento da nova carteira de taxista, e o parcelamento de dívidas.

O recadastramento será feito conforme a lei 12.468 de 26, de agosto de 2011, o não recadastramento dos permissionários e motoristas auxiliares, pode ocasionar em multa junto ao órgão competente e responsável pela fiscalização.

Silvio Cardoso, gerente do Setor de Cadastro disse que a procura está sendo tímida pelos taxistas e faz um alerta.

“De 111 taxistas apenas 14, vieram realizar o recadastramento, então quero convidar todos os taxistas que procurem o Setor de Cadastro, para a regularização da documentação. Depois do dia 06 de março todos terão que ter a nova carteira, e se forem pegos em blitz, poderão ser multados. Os taxistas que tiverem dívidas vamos fazer o parcelamento”, disse.

