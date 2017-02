Viajar de ônibus está mais caro para o interior do Acre

As passagens de ônibus para Cruzeiro do Sul e outros locais do País estão mais caras neste Carnaval. A Agência Nacional de Transporte Terrestre (ANNTT) autorizou, em julho do ano passado, o reajuste de 9,4% para o Carnaval deste ano. A nova tarifa começa a ser cobrada pelas empresas que realizam transporte interestadual, a partir deste final de semana.

Já os foliões que vão para Cruzeiro do Sul terão de pagar quase 15% a mais com relação ao ano passado. A boa notícia é para quem vai curtir a data no interior do Estado. A Agência de Regulação e Controle de Serviços Públicos do Estado garante que, a exemplo de 2016, não haverá aumento da tarifa este ano. O último ocorreu em outubro de 2015.

As empresas que operam linhas intermunicipais chegaram a sonhar com aumento, mas a maioria delas voltou a cobrar o valor da tarifa cheia por se tratar de alta estação. Nesse caso, os descontos da baixa temporada que estavam em vigor só voltarão a ser concedidos após o Carnaval.

