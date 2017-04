Reitora do IFAC divulga resultados do primeiro ano de gestão eleita

Dados foram disponibilizados em infográfico ilustrativo e enviado a todos servidores

A reitora do Instituto Federal do Acre (IFAC), Rosana Cavalcante dos Santos, divulgou síntese das ações desenvolvidas no primeiro ano de gestão. O documento, que foi encaminhado aos servidores, é uma forma de prestar contas sobre as atividades desenvolvidas entre os meses de abril de 2016 a abril de 2017. Rosana Cavalcante dos Santos é a primeira reitora eleita do IFAC e tomou posse no cargo, no dia 14 de abril de 2016, em Brasília.

De acordo com a gestora, além de dar transparência às atividades realizadas neste período, a prestação de contas é um ato democrático e que amplia o diálogo com todos os servidores. Esta é a segunda vez em que é realizada a divulgação das ações desenvolvidas na gestão. A primeira edição foi publicada em abril de 2015, para apresentação dos dados enquanto reitora pro tempore.

“Como reitora tenho o compromisso de sempre prestar contas a todos os servidores do IFAC e também à sociedade. Esta é uma ação que demonstra que o nosso trabalho tem sido realizado com foco em uma educação cada vez melhor”, ressaltou Rosana Cavalcante dos Santos.

As informações, que estão disponíveis em infográfico ilustrativo, contam com dados das áreas de Assistência Estudantil, Comunicação, Desenvolvimento Institucional, Ensino, Extensão, Infraestrutura, Pesquisa e Tecnologia da Informação.

