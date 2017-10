Repasse do último Fundo de Participação dos Municípios de setembro é 4,95% maior que no ano passado

O 3º repasse de setembro deste ano do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) cresceu 4,95% no Acre em relação ao mesmo período de 2016. No País, o terceiro e último repasse de setembro entrou nas contas nesta sexta-feira, dia 29, 13,90% maior que o repassado no mesmo período do ano passado em termos nominais, quando foram transferidos R$ 2,098 bilhões para todos os municípios brasileiros. Até quando se considera os efeitos inflacionários, o último repasse do mês será maior que do ano anterior em 11,26%.