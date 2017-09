Representantes de diversos segmentos participam de discussão e elaboração do Plano Plurianual (PPA) de Brasiléia

O Plano Plurianual (PPA) é um instrumento previsto no art. 165 da Constituição Federal destinado a organizar e viabilizar a ação pública, com vistas a cumprir os fundamentos e os objetivos da República. Por meio dele, é declarado o conjunto das políticas públicas do governo para um período de quatro anos e os caminhos trilhados para viabilizar as metas previstas.

A equipe da Prefeitura de Brasiléia realizou nesta segunda-feira, 25, a audiência pública com o objetivo de discutir e elaborar o PPA do município, que terá vigência de 2018 a 2021.

A Secretária Municipal de Planejamento Suly Guimarães, fez a abertura da audiência, destacando essa ação.

“Nós montamos uma equipe técnica para que pudéssemos está planejando essa ação tão importante que é o Plano Plurianual de Brasiléia. Essa é a primeira vez que o PPA é trabalhado em forma de audiência pública. É importante a participação popular de todos os segmentos para estarmos juntos fazendo esse planejamento, colocando os interesses da comunidade. Isso faz com que possamos exigir um pouco mais do poder público as ações que serão realizadas no município”.

O promotor de Justiça Dr. Aurê Ribeiro Neto que participou da atividade mencionou sobre o PPA.

“É muito importante trazer o Plano Plurianual para a sociedade. A audiência pública tem essa prioridade, dar legitimidade à Prefeitura com os gastos públicos e com essa participação popular, os próprios moradores poderão decidir onde serão alocadas as verbas para os próximos quatro anos. Por isso é importante que todos opinem e deem sugestões”.

Para a Deputada Estadual Leila Galvão falou que esse debate é necessário e fundamental para a gestão.

“É um momento de debate, onde a sociedade tem o direito de participar e nesse sentido que a Prefeitura de Brasiléia fez um chamamento para todos os setores, é fundamental essa participação, onde a sociedade poderá contribuir com a gestão na elaboração e planejamento das ações para os próximos quatro anos. É a população participando do planejamento das ações a serem realizadas pela gestão municipal”.

A Prefeita Fernanda Hassem, destacou a importância dessa ação e da participação popular.

“É um momento muito importante. Fizemos um chamamento público em todos os meios de comunicação, convidamos a sociedade civil e organizada para participar da discussão do Plano Plurianual de Brasiléia, que norteará os rumos a serem tomados pela gestão municipal para os próximos quatro anos. Aqui temos representantes dos mais variados setores e segmentos. Estamos felizes com a participação popular nesse momento de discussão e elaboração do PPA, sobre o orçamento público municipal. É um momento oportuno para que possamos discutir as politicas públicas para o município de Brasiléia”, destacou Fernanda Hassem.

Participaram também o Vice-presidente da Câmara de Brasiléia vereador Rozevete, vereadores Edu, Sabá e Zé Gabriele, 1º Ten. Daniel representando a Companhia Especial de Fronteira, além de representantes de diversos segmentos da sociedade.

Essa é uma oportunidade da população participar diretamente da elaboração do PPA, contribuindo com sugestões de ações que possam ser concretizadas pela gestão para os próximos quatro anos.

O município de Brasiléia ainda está trabalhando no PPA elaborado pela gestão anterior.

É importante ressaltar que a atual gestão atual pretende elaborar um PPA bem próximo da realidade do município. Contribuir com sugestões que possam ser concretizadas durante esse período de governo.

