Representantes do Sindmed-AC no interior mantém constante a fiscalização das condições de trabalho em cada município

O Sindicato dos Médicos do Acre (Sindmed-AC) fortalece a atuação no interior do Estado por meio dos representantes regionais. Os sindicalistas têm o objetivo de buscar melhorias das condições de trabalho.

Theobaldo Dantas representa a entidade em Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima, Rodrigues Alves, Marechal Thaumaturgo, Porto Walter, Tarauacá, Feijó, Manuel Urbano e Sena Madureira. Rodrigo Santiago defende os filiados que moram e trabalham em Xapuri, Brasiléia, Epitaciolândia e Assis Brasil. Jacqueline Fecury representa os associados das cidades do entorno de Rio Branco.

Os membros do Sindmed estão trabalhando para solucionar os problemas existentes em cada município, participando de reuniões com os empregadores para negociar melhorias para a classe e participando de atos ou manifestações em defesa da saúde pública e em defesa do médico.

Segundo o presidente em exercício do Sindicato, Murilo Batista, essa defesa busca manter a unidade dos colegas, lutando para solucionar os problemas que impede a realização de um bom trabalho para a população.

“Desde 2011, a entidade negocia com o governo do Estado, com isso tivemos alguns resultados positivos, mas ainda estamos longe do ideal. Porém, nossa luta será incansável enquanto considerarmos que os colegas precisam de ajuda”, finalizou Murilo Batista.

