Resgatando o Patriotismo – Prefeitura realiza Desfile Cívico de 7 de setembro em Epitaciolândia

A Prefeitura de Epitaciolândia, através da Secretaria Municipal de Educação, realizou nesta quinta-feira, 7 de Setembro, programação em comemorando as festividades alusivas ao dia da Independência, alunos das redes municipal e estadual de ensino desfilaram em Frente ao Palanque no Parque Municipal de Eventos. (Antigo Aeroporto). Estiveram presentes o Prefeito Tião Flores, o vice prefeito Raimundão, Vereadores, Autoridades Eclesiásticas, Militares e Sociedade em Geral.

O Exercito Brasileiro fez a abertura do desfile, em seguida o corpo de Bombeiros e Bombeiros Mirins juntamente com os mototaxistas fizeram sua participação. O Centro de Referencia do Idoso fez uma brilhante apresentação com a dança do Grupo de Carimbó, o Grupo de Capoeira da Escola Raimunda da Cunha Aires fez uma belíssima apresentação na ocasião os alunos entoaram o hino nacional brasileiro em ritmo de capoeira sendo aplaudidos por todos. Em seguida as escolas municipais mostraram faixas contando um pouco de nossa história e da trajetória da independência brasileira.

A Escola Brasil Bolívia fez uma apresentação teatral mostrando um pouco da era da escravatura e na seqüência mostrou um pouco dos costumes e a cultura através da dança e ritmos de cada região do nosso país.

Fechando o desfile às 03 vencedoras do concurso Garota Agro Fest desfilaram e logo após a frota de veículos recuperados e adquiridos na gestão Tião Flores desfilou fechando as apresentações em comemoração as festividades do 7 de setembro de 2017 em Epitaciolândia.

