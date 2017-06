Restauração da BR-364 é iniciada pelo DNIT; população e lideranças comemoram obras

*Senador Gladson Cameli destaca prioridade da rodovia e diz que todos os acreanos são fiscais da obra

A Superintendência do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) anunciou nesta segunda-feira, 12, na altura do KM 05, sentido Sena Madureira/Manoel Urbano, o início das obras de restauração da BR-364 através dos contratos de CREMA (Contrato de Restauração e Manutenção), cuja previsão orçamentária para 2017 para as rodovias federais do estado do Acre é de R$ 134.534.082,00.

Participaram da solenidade o superintendente do DNIT no Acre, engenheiro Thiago Caetano, o senador Gladson Cameli (PP-AC), deputado federal Allan Rick, o prefeito de Sena Madureira, Mazinho Serafim (PMDB), o prefeito de Manoel Urbano, Tanízio Sá (PMDB), seus respectivos vices, os deputados estaduais Nicolau Júnior (PP) e Nelson Sales, vereadores de Sena Madureira e Manoel Urbano, o vereador de Rio Branco, Roberto Duarte Júnior, a ex-deputada federal Antônia Lúcia Câmara, representantes da Federação das Indústrias do Acre (FIEAC), Carlos Afonso, lideranças comunitárias, representantes de entidades de classes e da sociedade civil organizada.

Também fizeram questão de prestigiar o evento o prefeito de Feijó, Kiefer Cavalcante, o prefeito de Capixaba, José Augusto, o representante da Associação dos Municípios do Acre (AMAC), Everton Frota, superintendente do Ministério da Agricultura, Luziel Carvalho, representantes do Batalhão de Engenharia e Construção (BEC), representantes do Ministério Público Estadual, Tribunal de Contas da União, presidente do Sindicato dos Médicos (Sindmed), Ribamar Costa, empresários, lideranças partidárias e populares.

O superintendente do DNIT, Thiago Caetano fez questão de destacar em seu pronunciamento o compromisso do Governo Federal, através do Ministério dos Transportes e do DNIT em Brasília, em iniciar a execução dos serviços de recuperação da rodovia tendo como base a responsabilidade com recursos públicos e com a qualidade da obra.

“Fomos muito criticados nos últimos dias, atacados por setores diversos que torcem contra esse trabalho, mas nós iniciamos uma frente de serviço baseados em orientações técnicas, que de fato garantem um trabalho contínuo e eficaz para a população do Acre. É por isso que não cedemos a pressões, mas antes de qualquer coisa nosso compromisso é com um trabalho sério e eficiente, é com a engenharia e sua utilidade para o desenvolvimento, que estão acima de qualquer politicagem”, disse Caetano, que finalizou fazendo agradecimentos a bancada federal do Acre, principalmente ao senador Gladson Cameli, que não tem medido esforços para conquista da autonomia do DNIT para o Acre e a luta por recursos para restauração da BR-364.

Prefeitos de Sena Madureira e Manoel Urbano agradecem investimentos

O prefeito de Mazinho Serafim foi enfático ao agradecer ao Governo Federal, ao senador Gladson Cameli e a toda bancada federal o empenho para recuperação da BR, que segundo ele tem sido um dos principais desafios enfrentados pela população da região do Iaco. Serafim se colocou à disposição para permanecer contribuindo em toda e qualquer ação que vise o benefício de Sena Madureira e seus munícipes. O prefeito Tanízio Sá afirmou que confia na seriedade do trabalho do DNIT e das empresas que assumiram as frentes de serviços da rodovia. “Muitas pessoas que sumiram com o dinheiro da nossa BR e há mais de 20 anos gastaram mais de R$ 2 bilhões com obras mal feitas e inacabadas agora torcem para que a BR não seja recuperada, mas nós estamos trabalhando e continuaremos unidos para que a população dos nossos municípios possam ter o direito de ir e vir novamente pela 364”, ressaltou Sá.

“A BR-364 é uma prioridade e todos somos fiscais dessa obra”, diz Gladson

Em sua fala aos presentes no início das obras de restauração da BR-364, o senador Gladson Cameli afirmou que o ato desta segunda-feira marca uma nova fase na BR-364 e que é preciso ter compromisso quanto a qualquer projeto que envolva a vida das pessoas. “Estamos tratando da vida de mais de 250 mil pessoas que dependem diretamente do curso dessa estrada. Se há duas décadas os investimentos de mais de R$ 2 bilhões tivessem sido aplicados corretamente, nós estaríamos aqui, talvez, inaugurando a pavimentação de ramais, ampliando tecnologia ao homem do campo.

Para o parlamentar, não é apenas o governo federal, o Ministério Público Federal, a Polícia Federal, os órgãos controladores que precisam fiscalizar a obra, mas que cada acreano é um fiscal dos serviços que iniciaram hoje. Cameli afirmou também reconhecer como legítimo os movimentos da sociedade civil organizada, taxistas, mototaxistas, caminhoneiros, carreteiros, motoristas, segundo ele, pessoas comuns que precisam da estrada, tiveram e têm razão de reivindicar os investimentos na rodovia. “Mas é preciso saber que nenhum de nós da bancada federal deixou de lutar pela liberação de recursos em Brasília para que esse sonho saísse do papel. Esse é nosso papel. Essa deve ser a ação de um parlamentar e de quem realmente está preocupado com a construção dessa rodovia”, enfatizou.

Gladson lembrou que quando o ex-governador tio Orleir Cameli (in memorian) deu início a integração, os mesmos autores das críticas contra a BR-364 que agora está sob responsabilidade do DNIT, foram os primeiros a embargar a obra com pretextos ambientalistas. De acordo com ele, criticam o governo federal, mas nos últimos anos, foi quem mais liberou recursos para a modalidade de serviço. “R$ 130 milhões estão garantidos para a restauração das duas fases que serão lançadas este ano, sendo R$ 230 milhões para a restauração completa da rodovia. Acredito muito na capacidade técnica dos engenheiros do DNIT sob a responsabilidade do Thiago Caetano e no compromisso das empresas que passam a trabalhar nesta obra para reconstruir essa rodovia no padrão que a sociedade merece”, concluiu o senador.

“Vivemos um novo momento da história do Acre”, afirma Allan Rick

O deputado federal Alan Rick (DEM), único parlamentar da Câmara dos Deputados presente à solenidade, fez questão de destacar a importância do trabalho de restauração da BR-364. Segundo ele, este é um momento de muita alegria e esperança. “Participar aqui, em Sena Madureira, do lançamento da primeira fase das obras de restauração da BR-364, um empreendimento que tenho orgulho de ter ajudado, como coordenador da bancada federal do Acre, a garantir os recursos junto ao DNIT e Ministério dos Transportes”, ressaltou o parlamentar.

Allan lembrou do trabalho e unidade dos representantes do Acre no Congresso Nacional. “Nós trabalhamos muito em Brasília, eu, o senador Gladson e os demais membros da bancada, para a liberação dos recursos e hoje esse esforço começa a gerar resultado. Estamos mudando os rumos dessa história, antes motivo de vergonha e que agora será motivo de orgulho, pois nossa estrada terá finalmente as obras de engenharia adequadas, para garantir a integração que nosso povo sempre sonhou”, disse Alan Rick, acrescentando o valor desse trabalho para o desenvolvimento do Estado.

Extensões das frentes de serviços do DNIT/Acre

Lote 01: Extensão de 78,55 km (entre Sena Madureira e Manoel Urbano); Valor do contrato de R$ 48.969.988,56; Empresa contratada: LCM CONSTRUÇÃO E COMERCIO S/A; Vigência do contrato até 05/12/2019;

Lote 02: Extensão de 75,15 km (entre Manoel Urbano e o rio Jurupari); Valor do contrato de R$ 42.770.962,24; Empresa contratada: LCM CONSTRUÇÃO E COMERCIO S/A; Vigência do contrato até 05/12/2019;

Lote 03: Extensão de 70,58 km (entre o rio Jurupari e Feijó); Valor do contrato de R$ 40.754.586,96; Empresa contratada: LCM CONSTRUÇÃO E COMERCIO S/A; Vigência do contrato até 05/12/2019;

Lote 04: Extensão de 90,28 km (entre Feijó e a Ugai/Tarauacá); Valor do contrato de R$ 49.925.915,44; Empresa contratada: CONSTRUTORA CENTRO LESTE ENGENHARIA LTDA; Vigência do contrato até 05/12/2019;

Lote 05: Extensão de 48,54 km (entre a Ugai/Tarauacá e o rio Gregório); Valor do contrato de R$ 26.708.586,96; Empresa contratada: CONSTRUTORA CENTRO LESTE ENGENHARIA LTDA; Vigência do contrato até 05/12/2019;

Lote 06: Extensão de 46,65 km (entre o rio Gregório e o rio Liberdade); Valor do contrato de R$ 30.137.094,66; Empresa contratada: CONSTRUTORA CENTRO LESTE ENGENHARIA LTDA; Vigência do contrato até 05/12/2019.

Comentários