Revista Veja destaca ação parlamentar de Alan Rick em Defesa da Vida e da Família no Congresso Nacional

A ação parlamentar do deputado federal Alan Rick em Defesa da Vida e da Família no Congresso Nacional foi destaque esta semana no site da Revista Veja. Em matéria sobre a força da Bancada Evangélica na luta contra ideologia de gênero nas escolas e contra o aborto, que inclui a garantia dada pelo presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM), da votação do Estatuto do Nascituro ainda neste semestre, o site de Veja traz informações sobre os bons resultados desse trabalho que garantiu, por exemplo, a retirada pelo Ministério da Educação de mais de 90 mil livros didáticos com conteúdo inapropriado para crianças do Ensino Fundamental, com apoio das Frentes Parlamentares da Família, Evangélica e Católica.

“A ação foi uma demonstração de força dentro da Comissão de Educação e mostrou a disposição do governo em dialogar com o grupo”, diz o texto, que segue informando: “o deputado Alan Rick (DEM-AC), um dos líderes do grupo, afirmou que na volta do recesso a bancada deve concentrar suas atenções para proposições ligadas à descriminalização do aborto – mais especificamente o Estatuto do Nascituro, que, na prática, transformaria o aborto em crime hediondo”.

“Já conversei com o presidente Temer e ouvi que ele, pessoalmente, é contra o aborto. Por isso, estou confiante que iremos conseguir barrá-las com o apoio do governo”, diz o parlamentar acreano. Em tramitação desde 2007 – e já com parecer favorável na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) –, o projeto deve ir ao plenário da Câmara tão logo a denúncia contra Temer seja um assunto do passado. Alan Rick acredita que o Estatuto terá apoio do governo e de sua base.

Comentários