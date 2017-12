Revolta à vista: Associações de Militares Estaduais convocam assembleia para discutir “tombo” do governo

As entidades associativas divulgaram nota conjunta, nos termos do Estatuto dos Militares.

Regis Paiva - Folha do Acre

O movimento de revolta de servidores contra os cortes do governo do Estado nos vencimentos, soldos e demais fontes salariais cresce a cada instante. Além dos servidores da Saúde Pública Estadual revoltados pelo atraso nos salários, agora são os militares a se insurgirem contra cortes nos ganhos deles.

O ponto chave a ser discutido é o ato público contra a redução do salário-base e da sexta parte. A Assembleia Geral (AG) dos policiais será na sexta-feira (29), a partir das 07h30 no estacionamento Teatro Plácido de Castro (Teatrão). Em seguida os policiais vão seguir em carreata até a frente do Quartel Central Geral (QCG) da Polícia Militar do Estado do Acre (PMAC) em Rio Branco.

As entidades associativas divulgaram nota conjunta, nos termos do Estatuto dos Militares e convocaram todos os policiais e bombeiros militares, da ativa, inativos e pensionistas, para participarem da AG e discutirem as últimas estripulias do governo sobre o soldo deles.

A nota é assinada pelo cabo Igor Oliveira Santos (APRAPMAC), sargento Abrahão Carlos Mota Púpio (APRABMAC), sargento Joelson Souza Dias (AME/AC), subtenente Agnaldo Teixeira Damasceno (Clube ST e SGT-PMAC) e pelo tenente coronel Edener Franco da Silva (AOPMBM).

