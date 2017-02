Rio Acre alcança cota de alerta e desabriga famílias em áreas de risco

Alexandre Lima

Cerca de oito famílias que moram em áreas de risco na cidade de Brasiléia, foram retiradas de suas casas durante a noite de quinta-feira (16) e na manhã desta sexta, dia 18, quando o nível do Rio Acre, passou a cota de alerta que é 10,30.

O comandante dos Bombeiros do Acre, Coronel Batista, juntamente com a prefeita de Brasiléia, Fernanda Hassem, o secretário de obras, Carlinho do Pelado, na companhia de representante do SEBRAE, Jorge Saady, acompanharam a visita nas áreas afetadas.

As áreas afetadas, são normalmente as casuais que sofrem com as cheias ano, após ano. Algumas famílias por não terem aonde irem, arriscam permanecer no local e algumas são invasores de área de risco já registrada.

Após alcançar os 11,58 metros e com a vazante registrada na cidade vizinha de Assis Brasil que já estaria nos 5 metros, já se esperava esse grande volume em Brasiléia neste final de semana, mas que pode iniciar a seca durante a noite desta sexta-feira, dia 17.

“A prefeitura já está com sua equipe trabalhando para auxiliar essas poucas famílias na saída de suas casas. Estes estão recebendo apoio de familiares e estamos nos preparando para levar a um abrigo caso seja necessário. O Governo e Defesa Civil estão de prontidão e agradecemos a visita do Comandante dos Bombeiros aqui na cidade”, disse a prefeita Fernanda Hassem.

As áreas atingidas inicialmente, são as ruas Olegário França e Marechal Rondon, Bairro José Braúna. A Secretaria de Obras e demais secretarias já estão de prontidão para ajudar no que for possível caso seja necessário.

