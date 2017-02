Rio Acre atinge cota de verão abaixo de dois metros durante inverno

Alexandre Lima

Está registrado nas réguas da Agência Nacional de Águas (ANA), no município de Epitaciolândia durante a tarde deste sábado, dia 4 de fevereiro, algo que a muito tempo não se via no período do mês de fevereiro, época em que se deveria registrar normalmente, um rio cheio.

Como de costume, o período que é de chuvas, o Rio Acre deveria estar registrando cerca de 8 metros ao menos. Na tarde deste sábado, foi registrado 1.80cm, marca que deveria estar nos meses de junho à agosto e já preocupa os ribeirinho que necessitam utilizar seus barcos.

Os bancos de areias e pequenas praias que se viam no verão, estão aparecendo e o que indica, poderá baixar ainda mais. Como foi previsto pelos estudiosos, estaria descartado enchentes para este ano, fato que vinha preocupando os moradores de Brasiléia e parte de Epitaciolândia.

Como foi dito pelo cientista Foster Brawn durante visita recente na fronteira, esta seca é preocupante, pois, para o verão poderá deixar o rio muito seco, podendo causar estiagem talvez pior à registrada no ano de 2005.

