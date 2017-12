Rio Acre dá sinais de vazante após marcar 6,20mt na fronteira

Alexandre Lima

Após subir por cerca de cinco dias seguidos, o rio Acre que faz fronteira com a Bolívia, marcou na tarde desta quinta-feira, dia 21, o nível de 6,08mt por volta das 9h30 e dando sinais de vazante para as próximas horas.

Na tarde desta quarta-feira, dia 20, nas réguas de medição da Agência Nacional de Águas – ANA, marcaram cerca de 6,20mt. Segundo blog de Davi Friale, O Tempo Aqui; esta quinta-feira com tempo será instável, muitas nuvens e chuvas a qualquer hora no Acre, Rondônia e Amazonas. Calor e chuvas pontuais em Goiás, Mato Grosso e Distrito Federal.

Pelo menos até o feriado de Natal – 25/12/2017, ocorrem chuvas fortes e volumosas, que, em algumas áreas, (Acre, Rondônia, Amazonas, planícies da Bolívia e região de selva do Peru) podendo ser demoradas e acompanhadas de raios e ventanias moderadas, principalmente na parte da tarde ou nas primeiras horas da noite.

Veja previsão para esta quinta-feira, dia 21, em todo o Estado do Acre:

ACRE

No Acre, tempo instável, com muitas nuvens e chuvas a qualquer hora, mas, principalmente, a partir da tarde. Ocorrem chuvas fortes e volumosas, com raios e ventanias leves, em algumas áreas.

A umidade do ar mínima, durante a tarde, varia, entre 60 e 75%, no leste e no sul do estado, e, entre 65 e 80%, nas demais áreas.

Os ventos sopram, entre moderados e fracos, com rajadas eventuais, da direção noroeste e variações de oeste e do norte, deixando o dia ventilado.

Temperaturas:

– Rio Branco, Senador Guiomard, Bujari e Porto Acre, mínima, entre 21 e 23ºC, e máxima, entre 28 e 30ºC;

– Sena Madureira e Manuel Urbano, mínima, entre 21 e 23ºC e máxima, entre 28 e 30ºC;

– Brasileia, Epitaciolândia, Assis Brasil, Xapuri e Capixaba, mínima, entre 20 e 22ºC, e máxima, entre 28 e 30ºC;

– Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima, Rodrigues Alves e Porto Walter, mínima, entre 20 e 22ºC, e máxima, entre 29 e 31ºC;

– Marechal Thaumaturgo e Jordão, mínima, entre 21 e 23ºC, e máxima, entre 29 e 31ºC;

– Tarauacá, Feijó e Santa Rosa do Purus, mínima, entre 21 e 23ºC, e máxima, entre 30 e 32ºC;

– Acrelândia e Plácido de Castro, mínima, entre 21 e 23ºC, e máxima, entre 29 e 31ºC.

