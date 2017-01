Rio Acre dá sinal de vazante na fronteira pós subir 1,18cm em três dias

Alexandre Lima

O Rio Acre iniciou uma vazante nesta terça-feira, dia 10, após registrar 4,18cm em três dias. Desde o dia 7 do mês em curso, o nível vinha subindo lentamente, até parar.

Por volta das 9h00, já se podia ver que o nível estava baixando e já marcava 3,86cm nas régias da estação de monitoramento existente na cidade de Epitaciolândia, que é controlada pela Agência Nacional das Águas (ANA).

Mesmo com as chuvas que vem caindo nos últimos dias, o nível do Rio que era pra estar entre 8 e 9 metros para o período em anos anteriores, está abaixo do normal.

A cota de alerta na fronteira acreana, é de 10,30cm. Já para o transbordamento, é de 11,40cm. Equipes do governo do Acre e Federal estão monitorando a cada 24 horas o comportamento do Rio.

Na Juruá, o Rio Iaco alcançou a cota de alerta neste final de semana deixando moradores e autoridades em estado de alerta. Na Capital, Rio Acre subiu 24 centímetros em um dia e amanheceu nesta terça-feira (10) na marca de 7,59 metros.

O volume, de acordo com a Defesa Civil do estado, é três metros maior do que o registrado no mesmo período no ano passado.

Comentários