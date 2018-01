Rio Acre poderá chegar próximo a cota de alerta na fronteira com a Bolívia

Alexandre Lima, da redação

Durante a tarde desta quarta-feira, dia 17, o rio Acre passou da régua de 8,40cm localizada na estação de monitoramento localizada na cidade de Epitaciolândia. Esta seria a maior medição registrada neste ano de 2018 até então.

O nível de alerta é 9,80cm e a cota de transbordamento é de 11,40cm. Na cidade de Assis Brasil, o nível alcançou 8,91cm até às 18 horas desta terça-feira (16), mas, na mesma feita que subiu, desceu rapidamente quase três metros, marcando 5,71cm às 13horas deste dia 17.

Em fevereiro de 2017, nesta mesma época, o rio Acre marcou 9,88, chegando a desabrigar famílias que moram em áreas de riscos, sendo necessário a evacuação por parte da Defesa Civil e Bombeiros de maneira preventiva.

A vazante do rio poderá chegar durante o dia desta quinta-feira, dia 18. Foi informado que as prefeituras de Brasiléia, Epitaciolândia, juntamente com a Defesa Civil e demais órgãos de segurança, vem se reunindo para traçar metas de monitoramento até o mês de março.

