Rio Juruá ultrapassa os 11 metros e se aproxima da cota de alerta

Apesar da subida, o capitão do Corpo de Bombeiros, Rêmulo Barros, diz que situação é estável para esta época do ano e nenhuma família foi atingida pela cheia. “Nos últimos dias o rio tem subido menos e é possível que estabilize antes de atingir a cota de alerta. Para os próximos dias a previsão é de chuvas moderadas que não devem influenciar num aumento acentuado do nível do rio”, avalia.