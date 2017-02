Rocha anuncia a doação de mais de 2 mil casas populares para o Acre em parceria entre o Ministério das cidades e MDS

Assessoria

O deputado federal Major Rocha (PSDB), anunciou na tarde desta terça-feira , 07, a construção de 2.500 casas populares para a população em situação de risco dos municípios de Brasiléia, Cruzeiro do Sul e Tarauacá.

Esta ação é fruto de uma parceria entre o Ministério das Cidades e Ministério do Desenvolvimento Social e beneficiará famílias de Brasiléia, Cruzeiro do Sul e Tarauacá.

O anúncio foi feito ao parlamentar durante audiência no Ministério das Cidades, pelo Sr. Adriano de Aquino, Chefe de gabinete do ministro Bruno Araújo.

Serão construídas 500 casas no município de Brasiléia, 1000 casas em Tarauacá e mais outras 1000 casas em Cruzeiro do Sul.

“Esta é uma ação de impacto, que auxiliará vários moradores que se encontram em situação de risco, demonstrando a sensibilidade do Ministro Bruno Araújo com a situação de calamidade em que se encontram diversos municípios do Acre”, declarou Rocha.

Participaram da audiência a representante da Associação dos Municípios do Acre – AMAC em Brasília, Regina Maia, a Prefeita de Tarauacá Marilete Vitorino (PSD), o Prefeito de Cruzeiro do Sul Ilderlei Cordeiro, Chefe de Gabinete do Ministério das Cidades, Adriano de Aquino, o Prefeito de Marechal Thaumaturgo, Isaque Pyânco e Prefeito de Rodrigues Alves Sebastião Correia.