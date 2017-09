Rocha anuncia R$ 1,4 milhões para a saúde de Epitaciolândia e mais 8 municípios do Acre

Assessoria

O deputado federal Major Rocha (PSDB) anunciou nesta quinta-feira (31) o pagamento de várias emendas ao orçamento geral da União e de autoria do parlamentar. Estas emendas contemplam nove municípios do Estado do Acre e valor de todas elas ultrapassa os R$ 1,4 milhões.

“Os recursos vão ser utilizados em ações com benefícios diretos e imediato para a comunidade, com investimentos nos postos de saúde e nos programas de combate de endemias”, comemorou Rocha.

Todas as Emendas agora liberadas foram apresentadas neste ano de 2017 e atenderão ao custeio da saúde pública dos munícipios dentro do Piso de Assistência Básica (PAB) à Saúde.

Os recursos do PAB da Saúde têm limite definido pelo Ministério da Saúde de acordo com a população do Município e permitem a aquisição de medicamentos e o custeio de programas de prevenção de endemias nos municípios, executores das ações.

“Recursos para a atenção básica de saúde representam investimentos com reflexos diretos na vidas das pessoas. É um alento para o povo que busca os postos de saúde em busca de tratamento para suas enfermidades”, ressaltou Rocha.

Município Valor Pago MARECHAL THAUMATURGO 150.000,00 MANOEL URBANO 120.000,00 TARAUACÁ 180.000,00 EPITACIOLÂNDIA 200.000,00 ASSIS BRASIL 116.400,00 RODRIGUES ALVES 150.000,00 PLÁCIDO DE CASTRO 350.000,00 SANTA ROSA DO PURUS 50.000,00 CAPIXABA 120.000,00 TOTAL PAGO 1.436.400,00

Comentários