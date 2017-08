Rocha apresenta Projeto de Lei que transforma Sena Madureira em Capital da Castanha

Assessoria

O deputado federal Major Rocha (PSDB), apresentou na Câmara Federal nesta quarta-feira, 23, o Projeto de Lei que concede o título ao município de Sena Madureira, como a capital da Castanha no Brasil.

Segundo dados do relatório de Produção da Extração Vegetal e da Silvicultura no ano de 2015, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, o Estado do Acre produziu mais de 14 mil toneladas de Castanha do Brasil. Sena Madureira ganha destaque com 2.645 toneladas de Castanhas.

Rocha destaca que o título vai além de um simples reconhecimento. Que este seria o primeiro passo para a valorização do produto.

“O titulo é o primeiro passo para que os produtos da Castanha de Sena Madureira tenham denominação de origem que valorizam o produto, e fortalece a economia na região do Iaco”, salientou Rocha.

O Projeto do tucano segue para votação na Câmara Federal.

Comentários