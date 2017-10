Rocha aprova convocação de MPF e do advogado dos irmãos Batista para deporem na CPMI da Friboi

Assessoria

O deputado federal Major Rocha aprovou na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) a convocação do procurador do Ministério Público Federal – MPF, Angelo Goulart Vilela, e do advogado do empresário dono da JBS, Willer Tomaz de Souza. A CPMI, na qual Rocha é membro titular, investiga as empresas JBS/Friboi e J&F, de propriedade dos irmãos Joesley e Wesley Batista.

Com isso, a CPMI da JBS vai ouvir os convocados na próxima quarta-feira (04), às 9h00 (horário de Brasília), no Senado Federal. A oitiva será uma oportunidade única de ouvir ambos envolvidos num dos maiores esquemas de corrupção do país, destacou Rocha.

O tucano justifica as convocações alegando que Vilela servia com uma espécie de informante infiltrado na força-tarefa da Operação Greenfield, em troca de recebimento de subornos pagos pela JBS. Por sua vez, Souza teria sido o responsável pela cooptação do procurador.

“Eles podem ter muito a informar sobre esse esquema capaz de infiltrar gente até dentro do MPF. Isso mostra o possível alcance deste grupo nas diferentes instâncias públicas, mas tal situação não pode ser usada para por em descrédito uma instituição inteira por conta de uma só pessoa”, destacou o parlamentar acreano em relação ao MPF.

A CPMI foi criada para investigar supostas irregularidades em operações de financiamento das empresas com o BNDES, sendo o procurador Vilela acusado de estar a serviço do empresário Joesley Batista e sido cooptado pelo advogado Souza para as atividades ilícitas.

