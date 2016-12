Rocha consegue R$ 500 mil em recursos extraorçamentários para Saneamento Básico

Assessoria

Consolidando-se como o parlamentar acreano que mais liberou emendas em 2016, o deputado federal Major Rocha (PSDB) anunciou na manhã desta terça-feira, 27, que conseguiu, junto à FUNASA, a liberação de R$ 500 mil em recursos extraorçamentários para Saneamento Básico.

Os recursos serão aplicados em Plácido de Castro e Bujari. Os recursos servirão para melhorias sanitárias domiciliares (construção de sanitários e fossa) na zona rural dos dois municípios.

“Este é mais um passo no sentido de dotarmos os municípios de condições ideais na prevenção de doenças, pois o saneamento e as melhorias sanitárias domiciliares vão dar às famílias condições de conforto e saúde”, salientou o tucano.

O Rocha destaca ainda que tem buscando recursos nas mais diversas áreas para atender aos 22 municípios do Acre.

“Em Brasília, divido minhas atividades entre as votações no Plenário e participação em Comissões Temáticas , sem me descuidar do contato com os ministérios, solicitando e articulando mais verbas para investir na infraestrutura e outras áreas carentes dos municípios acreanos”, revelou Rocha.

