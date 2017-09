Rocha desmente candidatura do PSDB ao governo e reafirma apoio a Gladson Cameli em 2018

Rocha disse que se mantém na disputa pela reeleição

ARCHIBALDO ANTUNES

O deputado federal tucano Major Rocha desmentiu, neste domingo (17), que o PSDB terá candidato próprio ao governo do Estado nas eleições de 2018, conforme informações divulgadas em sites locais. Ele reafirmou apoio à pré-candidatura de Gladson Cameli (PP) e disse que se mantém na disputa pela reeleição. Rocha abdicou da intenção de candidatar-se ao Senado.

“Não queremos mais fazer parte dessa discussão sobre a indicação do vice de Gladson. Isso só nos trouxe problemas”, afirmou Rocha por telefone.

Ele responsabilizou apoiadores próximos ao senador do PP por alguns erros que têm como resultado o “desgaste político” de Gladson. E não descarta a possibilidade de que outro nome, pela oposição, possa surgir com a capacidade de disputar a sucessão de Tião Viana com chances de vitória.

Esses temas, aqui antecipados, serão abordados durante coletiva de imprensa convocada pelo líder tucano para esta segunda-feira (18), às 9 horas, na sede do PSDB.

