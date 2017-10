Rocha e demais lideres do PSDB recepcionam ministro e governadores tucanos

Assessoria

O presidente regional e deputado federal do PSDB Acre, Major Rocha e principais lideranças estaduais do partido, recepcionaram no início da tarde desta sexta-feira, 27, os govenadores Geraldo Alckmin (São Paulo), Marconi Perillo (Goiás), Pedro Taques (Mato Grosso) e Reinaldo Azambuja (Mato Grosso do Sul) e o ministro das Relações Exterior Aluísio Nunes, no aeroporto de Rio Branco.

O ato contou com a presença de várias lideranças da sigla no Acre, entre elas o prefeito de Plácido der Castro, Gedeon Barros que esteve acompanhado do vereador placidiano, Marcelo Augusto, do deputado estadual Luiz Gonzaga, do vereador de Senador Guiomard, Fabrício Lima, dos vereadores da capital Clésio Moreira e Célio Gadelha e da ex-vice-prefeita de Senador Guiomard, Branca Menezes.

Em sua fala o deputado e presidente da executiva regional do PSDB destacou o clima de festa no qual representava aquele momento para os tucanos do Acre, por receber as principais lideranças do partido a nível nacional.

“O PSDB está em festa por receber vocês em nosso estado. O PSDB nacional tem uma grande ligação com nosso estado, para se ter uma ideia, o PT governa o Acre há mais de 20 anos e em todas as disputas para a presidência os candidatos a presidente pelo PSDB venceram as eleições aqui”, lembrou Rocha.

O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin agradeceu a recepção e o carinho do povo acreano.

“Fico muito feliz em está dividindo este momento com vocês do PSDB, quero também agradecer os votos e o carinho que recebi na eleição de 2006, na qual concorria à presidência da República”, disse o governador paulista.

O ministro Aluízio Nunes lembrou sua vinda ao Acre em 2014 no segundo turno das eleições presidenciais, a qual ele concorria como vice na chapa do PSDB.

“Estive aqui em 2014, fui até Cruzeiro do Sul onde participei de uma agenda como candidato a vice presidente pelo PSDB. Hoje volto ao Acre e me sinto em casa. Inclusive quando estive aqui levei um bom estoque da deliciosa farinha de Cruzeiro do Sul”, destacou Nunes.

