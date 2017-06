Rocha se reúne com reitora do Ifac, ouve queixas e promete emenda parlamentar para 2018

O deputado federal Major Rocha (PSDB) se reuniu na manhã desta sexta-feira (2) com a reitora do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Acre (Ifac), professora Rosana Cavalcante dos Santos. Após inteirar-se da grave situação do instituto por conta dos cortes de verbas, o deputado prometeu apoio imediato e uma emenda parlamentar ao orçamento da União para o ano de 2018.

Na reunião, ocorrida na sala da reitora, esta fez uma explanação sobre como funciona o IFAC, os 15 cursos superiores, mais os cursos de ensino médio e pós médio, bem como sobre as várias unidades de ensino espalhadas pelo Estado. Rosana reclamou muito dos cortes de mais de 51% nas verbas da instituição, cujos efeitos para este ano são considerados quase catastróficos.

O deputado Rocha se colocou à disposição para ajudar a instituição, mas ressaltou serem as emendas de bancada com quantidade maior de recursos e sugeriu uma reunião com toda a bancada, seja em Rio Branco ou Brasília para discutir o assunto. Sem falar em valores, o deputado prometeu também incluir uma emenda individual ao próximo orçamento da União para fortalecer o Ifac.

“Sabemos da dificuldades enfrentadas pelos diversos setores da administração federal após os violentos cortes no orçamento deste ano e, na medida do possível, estaremos colocando o nosso gabinete em Brasília para apoiar as demandas dos institutos federais de ensino da nossa região”, destacou o deputado.

Rocha se colocou à disposição também para agendar uma reunião com todos os reitores do Norte e o ministro da Educação para discutir a atual situação. Outra opção oferecida pelo parlamentar seria uma audiência pública com a comissão de educação da câmara. Rosana ficou de discutir o tema com os demais reitores da Região Norte para definir a agenda e a estratégia.

