Rogério Pontes é confirmado como novo presidente da Câmara de Brasiléia

Um homem simples, da zona rural que surpreendeu até mesmo os mais experiente e cultos na última eleição ocorrida em outubro passado. Rogério Pontes de Souza (PMDB), vereador mais bem votado na história do Munícipio de Brasiléia, foi eleito novamente como presidente da Mesa, para o biênio 2017/2018.

Ao seu lado, terá Rozevete Honorato de Souza (PSB) como vice, 1º Secretário será, Francisco Eduardo M. de Queiroz (PT) e 2º Secretário, José Roberto da Silva (PSB). Chapa essa bastante aplaudida pelos que se fizeram presenta na Casa do Povo, na noite deste sábado, dia 7 de janeiro.

Estiveram presente também, representando a Assembleia Legislativa, o deputado estadual Eber Machado (PSDC), 1º vice-presidente que participou pela primeira vez nos 54 anos de existência da Câmara Municipal de Brasiléia e o vice-prefeito, Carlinho do Pelado, que representou a prefeita Fernanda Hassem.

A Chapa anunciada pelo vereador Rogério Pontes, incialmente fez surpresa, por ser vereador do PMDB que faz parte da base de oposição, mas, resolveu ter como base, os colegas da situação. Em sua defesa, disse que foi eleito para ajudar sua cidade e não para atrapalhar.

Joelso Pontes (PP), ainda tentou argumentar para que sua Chapa conseguisse a Mesa, criticando a posição do PT em fazer o impossível para se manter no poder, até mesmo se aliar com o partido de oposição que vem criticando à nível nacional.

Mas, como foi anunciado anteriormente, Rogério foi eleito presidente e disse que, “Mesmo sem conhecimento necessário e estudos, muitos terão que aceitar a decisão do povo e da maioria na Casa, onde foi escolhido para representar o munícipes e trabalhar para reerguer Brasiléia que muito foi castigada”.

Rogério Pontes, Mário Jorge Fiesca, Marquinho Tibúrcio, assinaram os documentos de posse para a nova Mesa. Os trabalhos da Câmara serão reiniciados em meados de fevereiro próximo, quando acaba o recesso parlamentar.

