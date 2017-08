Rogério Pontes prestigia reinauguração de quadra poliesportiva do Bairro Ferreira Silva.

Assessoria de Comunicação CMB

O presidente da câmara de vereadores de Brasileia, vereador Rogério Pontes, participou na tarde desta quinta-feira, dia 3, da reinauguração da quadra poliesportiva José Felício Pereira localizada no bairro Ferreira Silva.

A reforma da referida quadra é fruto de uma parceria da prefeitura de Brasiléia com o governo do estado, onde contou com o apoio da deputada estadual Leila Galvão que na companhia da prefeita Fernanda Hassem esteve no gabinete do Governador Tião Viana que se sensibilizou com a reivindicação.

Para o vereador Rogério é motivo de muita alegria ver um espaço sendo entregue para a população usufruir, podendo praticar esporte e o mais importante, contando com governo do Estado incentivando boas práticas para os jovens.

“Eu só tenho a agradecer o governo do Estado, a deputada Leila Galvão que não tem medido esforços para ajudar o nosso município. Quero agradecer também a prefeita Fernanda Hassem que tem dado o máximo para Brasiléia ser transformada e proporcionar melhor qualidade de vida para a população”, disse Rogério.