Rolinhas do Coronel dão o brilho no Carnaval 2017 em Brasiléia

Alexandre Lima

Uma brincadeira entre amigos criada a quase 30 anos, se tornou hoje, uma das principais atrações durante o carnaval que acontece no mês de fevereiro na cidade de Brasiléia, localizada a 240km da capital acreana, Rio Branco.

O bloco ‘Rolinhas do Coronel’ que substituiu o extinto ‘Bloco dos Sujos’ nos carnavais de outrora, iniciando com menos de 10 pessoas, hoje conta com mais de 500 e todo ano cresce a cada ano, levando brincadeira e abrindo muitos sorrisos ao carnaval.

Iniciando na parte alta da cidade de Brasiléia, o bloco vai arrastando os simpatizantes até a praça Ugo Poli, localizada no centro da cidade. De forma saudável e com muita alegria, famílias inteiras participam e brincam.

Brasiléia se tornou uma espécie de refúgio para os que gostam de brincar um carnaval mais tranquilo, longe do agito da capital. Com esse movimento, a parte hoteleira, restaurantes e outros serviços, foram aquecidos com a chegada, principalmente, de turistas.

Moradores das cidades vizinhas de Assis Brasil, Epitaciolândia, do Peru e Bolívia, também participam das festividades momesco oferecido em Brasiléia. O evento realizado por um grupo de amigos, conta com o apoio da Prefeitura, governo, Polícia Militar, Civil, Bombeiros, Judiciário, Ministério Público e Conselho Tutelar.

Veja fotos dos melhores momentos do domingo de carnaval em Brasiléia.

Veja vídeo com Almir Andrade.

Comentários