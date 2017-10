Rompimento de fibra óptica da Oi prejudicou atendimento do Ciosp na Capital e interior do Acre

G1

O Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (Ciosp) não funcionou durante toda esta terça-feira (24). Quem tentou entrar em contato com o serviço para informar sobre ocorrências não teve sucesso e ficou somente nas tentativas.

O Ciosp é responsável por receber as chamadas da população sobre crimes e repassar os comunicados para que sejam solucionados pela polícia.

Ao G1, a Secretaria de Segurança Pública (Sesp) do Acre informou que o sistema interno funciona normalmente. Porém, devido a falta de internet e telefonia fixa, prestadas pela Oi, o atendimento ao público ficou inoperante e o serviço não pôde ser prestado à população.

A Oi disse, por meio da assessoria, que a interrupção se deu por causa do rompimento do cabo de fibra óptica causado por uma máquina.

Em Cruzeiro do Sul, as ocorrências foram atendidas pelo telefone convencional do Batalhão da Polícia Militar (PM-AC).

Segundo o sargento Wanderley Gadelha, coordenador do Ciosp na cidade, os telefones do batalhão no município auxiliaram os atendimentos para que os populares não ficassem desassistidos.

“Ficamos com o telefone sem serviço. Isso gera problemas para atender as demandas. Além do telefone, algumas ocorrências foram atendidas através do rádio do batalhão. Temos números que podem ser usados nessas ocasiões”, informou o sargento da PM-AC.

A falta de internet e telefonia também prejudicou alguns segmentos comerciais da segunda maior cidade do Acre.