Rondonienses capotam carro após baterem em buracos na BR 317 rumo à Cuzco

Alexandre Lima

Uma viagem de lazer que deveria ser repleta de felicidade, por pouco não se transforma em tragédia após algumas horas de estrada, para um grupo de amigos do estado vizinho de Rondônia, que planejaram conhecer uma das sete maravilhas no país vizinho, o Peru.

A saída ocorreu por volta das 5h00 desta quinta-feira (5), da capital Porto Velho. No veículo modelo Honda/City, ia Marcelo Garrido (21) como motorista, sua mãe Leila Regina (57) e duas amigas, Sara Duque (19 e Dandara Valverde (23), onde tinham como parada final, a cidade de Cusco (Peru).

Por volta das 15h20 aproximadamente, Marcelo estaria no entre o km 57/59, da Estrada do Pacífico (BR 317), sentido Brasiléia/Assis Brasil, quando se deparou com um buraco ao descer uma ladeira e freou encima, fazendo com que perdesse o controle e caísse numa ribanceira ao lado.

Foi quando o veículo capotou por uma cinco vezes ou mais até parar. Graças ao cinto de segurança, ninguém saiu gravemente ferido, somente com pequenas escoriações. Segundo Marcelo, sua mãe reclamava de muitas dores no tórax e todos foram conduzidos ao hospital de Brasiléia, onde receberam os primeiros socorros.

Somente a senhora Leila ficou em observação após ser atendida e medicada, devido as dores no peito. Os outros três foram liberados e retornaram ao local para retirar o veículo após comunicar o incidente às autoridades.

