Rosana Nascimento desmente nota sobre não cumprimento de normas

Alexandre Lima, da redação

A presidente do Sinteac, Rosana Nascimento, procurou a redação do jornal oaltoacre, para refutar a nota que foi publicada pela uma chapa que foi eleita em outubro passado, mas, ainda não tomou posse e que vem procurando seus direitos na justiça.

Segundo a presidente, a chapa não tomou posse, por não ter cumprido as normas do Estatuto Eleitoral da entidade segundo os itens do Artº 56, mas o número 7, onde diz que o núcleo é obrigado a comunicar a Sede Central, para que desse legitimidade ao processo.

Também foi identificado que as duas Chapas e Comissão Eleitoral não estavam de acordo com o Estatuto eleitos em assembleia, o que não aconteceu. Diante dos fatos, foi visto que havia outro erro onde não estavam aptos a concorrer, por não estarem com os documentos exigidos pelo Estatuto.

Para garantir a lisura do pleito diante da Lei e dos filiados, só restou a anulação, abrindo o um novo processo eleitoral com data a ser marcada. Segundo Rosana, o Sinteac não foi comunicado oficialmente pela Comarca de Epitaciolândia, mas que estará pedindo audiência para esta semana, de maneira que este impasse seja resolvido e a categoria escolha seu novo presidente no município.

Haja visto que a chapa vencedora que tenta ser empossada, não poderá assumir, uma vez que não cumpriu as determinações da Justiça, não entregando os documentos exigidos.

A presidente da Central, acrescenta ainda que, “eles estão usando de má fé tentando confundir a categoria e faltando com a verdade. Não estou descumprindo as determinações da Justiça, uma vez que não fui comunicada oficialmente sobre qualquer decisão. Portanto, continuaremos defendendo a categoria cumprindo o estatuto do Sinteac”, disse Rosana.

