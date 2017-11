Saindo do isolamento – Prefeitura recupera Ramal do São Domingos e beneficia dezenas de famílias

A prefeitura de Epitaciolândia através da Secretaria Municipal de Obras e Serviços fez a reabertura do Ramal do São Domingos na comunidade do Prata, o ramal atende a dezenas de famílias e vai garantir o escoamento da produção familiar e ainda o transporte escolar que fica comprometido com a chegada do inverno.

O prefeito Tião Flores acompanhado dos vereadores da base, Kaki, Nego, Preta e o vereador Rubens foram ver de perto o andamento dos serviços, para o prefeito é importante levar os vereadores para ver onde estão sendo aplicado o dinheiro público.

“É importante trazer sempre os vereadores para ver os serviços e constatar que as verbas municipais estão sendo aplicada em benfeitorias para a população.” Flores destacou ainda a importância das parcerias com o Governo do estado e o apoio dos Deputados Manoel Morais e o deputado federal Cezar Messias que não tem medido esforços para ajudar sua gestão.

Os moradores estão bastante satisfeitos com a reabertura do ramal, foi o caso do Sr. Odair José que segundo ele o ramal já não oferecia condições de trafego devido ao tempo que não passava por nenhum tipo de manutenção ficando intrafegável no período invernoso.

Os vereadores por sua vez parabenizaram o prefeito por atender os anseios da daquela comunidade.

