Salva pela PM: Jovem de 15 anos é torturada e quase esquartejada em Brasiléia

Alexandre Lima

Se existe milagre, se pode dizer que um aconteceu na tarde desta quinta-feira, dia 24, na cidade de Brasiléia, precisamente no Bairro 28 de Maio, localizado na zona periférica da cidade, onde grupos de facções criminosas vem disputando o espaço colocando a vida de muitos em risco.

A cerca de 24 horas, uma menor de 15 anos foi abordada por dois indivíduos numa moto após sair da casa de uma amiga, onde teria sido questionada dizendo que faria parte da facção rival. Mesmo a jovem negando, foi amarrada, amordaçada e levada para um local escondido.

Durante toda noite, a jovem passou por sessões de tortura física e psicológica. Em entrevista, disse que foi queimada com uma faca nas costas, riscaram o nome do Bonde dos 13 numa de suas pernas, levou golpes de coronhada na cabeça até desmaiar, socos no rosto e diziam que ia ser morta a qualquer momento.

Já pela parte da manhã desta quinta, foi levada para um local onde seria executada a tiros e teria o corpo enterrado numa cova rasa. O plano incluiria outras três jovens que também seriam capturadas, torturadas e executadas por suspeitas de estarem envolvidas com a facção Comando Vermelho.

O crime só não ocorreu, devido o não contato via celular com o ‘comando’ que está no presídio na Capital, e daria a ordem final. Graças ao trabalho da Polícia Militar que deteve um dos integrantes antes, conseguiram descobrir o plano e chegar antes da execução.

Um menor que estava no local e foi detido, disse que iria fazer o serviço, matando a jovem com tiros e possivelmente depois teria o corpo esquartejado. Um rifle que seria usado e as facas que ‘riscaram’ a menor, foram localizados após busca no Bairro.

Outros envolvidos que já foram identificados, conseguiram fugir ao saber da chegada da Polícia Militar no Bairro. A menor foi levada para o hospital da cidade, onde realizaram o exame de corpo delito e teve seu depoimento feito ao delegado plantonista.

Os trabalhos de tentativa de capturar os outros envolvidos está em aberto e podem ser conduzidos para a delegacia qualquer momento.

Veja depoimento da menor e entrevista com sargento da PM que conta como foi o trabalho.

