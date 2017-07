Santa Rosa e Jodão recebem Flaviano Melo

Procedente de Manoel Urbano, o deputado Flaviano Melo (PMDB),juntamente com a deputada estadual Eliane Sinhasique, chegou esta terça-feira,25, à tarde, ao município de Santa Rosa do Purus. Primeiramente, o deputado se reuniu com o prefeito local, Assis Moura e o vice, Nego Kaxinawa, com quem tratou de emendas sua autoria para o município.

Em seguida, em reunião bastante concorrida, Flaviano presidiu a filiação ao PMDB de Nego Kaxinawa, do secretário indígena Denir Melo e outras lideranças locais ,num evento prestigiado pelo próprio prefeito Assis Moura. Logo depois, ,Flaviano e Sinhasique se dirigiram a uma rádio local onde deram entrevista ao radialista Douglas Moura.

Jordão

Já na manhã desta quarta-feira, 26, Flaviano e sua comitiva chegaram ao município de Jordão, onde se reuniram com correligionários na sede local do PMDB e visitaram o mercado municipal.O deputado ainda teve a oportunidade de conversar com antigos simpatizantes como seu Edson e dona Maria Antonia Aguiar Sigueira (dona Dada).Finalmente, Flaviano e Sinhasique deram entrevista à rádio Jordão FM para depois seguirem a Tarauacá.

