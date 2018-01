São Sebastião: Epitaciolândia comemora dia de seu padroeiro com extensa programação

Alexandre Lima

A Paroquia São Sebastião, localizada na cidade de Epitaciolândia, na fronteira do Acre, foi um dos municípios do Estado que realizaram os festejos para comemorar o dia do seu padroeiro, o Santo que leva o nome da igreja.

Com uma grande programação, onde contou com o apoio da Prefeitura e outros apoiadores, foi possível receber um grande número de fieis e devotos de São Sebastião, além de Epitaciolândia, foi possível perceber a presença de bolivianos, acreanos de Brasiléia e da cidade de Assis Brasil.

A missa campal realizada no salão da Igreja, onde foi montada uma grande estrutura onde foi oferecido comidas típicas, bebidas não alcoólicas, além de realizações de bingos afim de arrecadas fundos para a Paróquia.

Padre Mizael, destacou a importância do evento junto aos fieis e devotos de São Sebastião, que participaram e se fizeram presentes durante a programa oferecida na semana e vieram participar da tradicional procissão.

Neste ano, a procissão foi agraciada com uma tarde ensolarada, diferentes de anos passados, onde os fieis vinham agradecer e pagar promessas em dias de chuva. A programação da Paróquia ainda continuará por este final de semana.

