São Sebastião: Epitaciolândia comemora o dia do Padroeiro

Alexandre Lima

O dia 20 de janeiro é um dia especial para algumas cidades do Brasil, onde a Igreja Católica comemora o Dia de São Sebastião, santo cristão morto no ano 286 d.C., durante a perseguição aos cristãos levada a cabo pelo imperador romano Diocleciano.

Sebastião era um soldado que teria se alistado no exército romano por volta de 283 d.C. com a única intenção de afirmar o coração dos cristãos. Sua execução fez dele um tema recorrente na arte medieval, surgindo geralmente representado como um jovem amarrado a uma estaca e perfurado por várias flechas.

Partindo daí, a Igreja católica passou a comemorar a data tradicional do martírio de São Sebastião. Na regional do Alto Acre, as cidades de Xapuri e Epitaciolândia comemoram a data com vasta programação que movimentou o comércio nas mais diversas áreas.

Em Epitaciolândia, a Igreja Católica contou com o apoio da Prefeitura, Sebrae, Sesc, Detran e Polícia Militar, oferecendo uma estrutura para os barraqueiros e visitantes. O evento também aqueceu o comércio como restaurantes, hotéis e hospedarias, além de alterar o cotidiano da cidade.

A procissão, mesmo com dia de chuva, não desmotivou os fieis devotos de São Sebastião. Milhares acompanharam a procissão que durou pouco mais de uma hora após caminharem pela Avenida Santos Dumont, saindo e voltando para a Igreja de São Sebastião, onde aconteceu missa campal.

Segundo o calendário, a programação se estende até este domingo, dia 22.

Comentários