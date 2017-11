Sargento da reserva do Exército dá sua versão sobre acontecimento na zona rural de Brasiléia

Alexandre Lima, da redação

O sargento da reserva que teve sua arma tomada durante uma confusão na zona rural do Município de Brasiléia, procurou a redação do jornal oaltoacre.com, para contar sua versão sobre o acontecimento ocorrido no último sábado, dia 4.

Diante dos que foi dito, o sargento Nonato desmente a versão anterior, uma vez que foi agredido por terceiros sem ter um motivo aparente, quando estava na companhia de amigos num bar, quando foi cercado por dois homens que lhe passaram a agredir até ficar desmaiado dentro do seu veículo.

Nonato destaca que, o bar onde aconteceu as agressões, já teria sido de sua propriedade a cerca de um ano atrás e foi vendido. Disse que todas as vezes que realizava eventos, era comum ter que pedir aos seguranças a retirada dos envolvidos e crer que, esse possa ter sido um dos motivos para o acontecimento.

Neste momento, teve sua arma subtraída juntamente com um relógio de seu pulso. O militar destaca que o mesmo tem porte e o registro da arma. Somente momentos depois, acordou dentro do veículo sendo socorrido por um amigo.

Foi quando percebeu que estava sem a arma e o relógio. De imediato, solicitou ao amigo que se deslocasse até a delegacia para que pudesse registrar uma notícia crime do acontecimento. O carro teve a porta amassada devido um chute efetuado por um dos agressores e ficou marca de sangue na cadeira do passageiro quando foi agredido fisicamente.

Nonato ainda tentou recuperar sua arma, mas, foi informado que seria entregue algumas horas depois pelo pai de um dos envolvidos, o que não aconteceu. O militar teve que viajar ao Estado de Rondônia para cumprir uma agenda pessoal, deixando a Polícia Civil a cargo de recuperar sua arma e a levar até a delegacia.

Diante dos fatos divulgados e negados, Nonato disse que estará buscando a verdade para não denegrir sua imagem e a instituição que representa, tendo em vista que a nota divulgada anteriormente, não condiz com a verdade.

