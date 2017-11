Sargento do Exército tem arma tomada por populares após se envolver em confusão na zona rural de Brasiléia

Da redação

Um caso envolvendo um sargento aposentado do Exército Brasileiro que teria tentado intimidar moradores no km 67 da BR 317 (Estrada do Pacífico), ramal do Porto Carlos onde estava armado com uma pistola automática calibre 380, de alto poder de fogo.

Segundo informações, o ex militar se envolveu numa confusão e chegou a ser agredido, e teve sua arma tomada pelos colonos. Identificado apenas como Nonato, vinha a muito tempo intimidando as pessoas da localidade, inclusive efetuando disparos em um cidadão a meses atrás.

Moradores acusam o mesmo quando o acusado consume bebida alcoólica, muda de comportamento se tornando agressivo. Foi quando a Polícia Civil do município foi acionada até a comunidade e apreendeu a arma nesse domingo, dia 05.

A arma que foi retirada da posse do ex militar, ficou em posse de um morador que a guardou e entregou as policiais que foram no local tomar ciência do fato que havia ocorrido e tinha 13 munições intactas.

Alguns dos moradores se deslocaram até a Delegacia de Polícia na cidade para registrar os fatos, para pedir que providências sejam tomadas, junto às autoridades do Município.

