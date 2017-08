Saúde alerta para os cuidados com a baixa umidade do ar

Queimadas, baixa umidade do ar e altas temperaturas. Esta combinação tem feito muito mal aos acreanos, que enfrentam nesta época do ano a estiagem, quando a falta de chuvas, atrelada à fumaça, vem castigando e causando ardência e ressecamento dos olhos, boca e nariz, por exemplo, bem como o agravamento de doenças respiratórias.

Para evitar ou minimizar a ocorrência de problemas de saúde em razão do tempo seco, a Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) indica alguns cuidados importantes durante a baixa umidade relativa do ar que dificulta a dispersão de poluentes.

De acordo com a médica Gleiciane Miranda, gerente de assistência da UPA Via Verde, crianças, idosos e pessoas que já possuem histórico de problemas respiratórios são os grupos que acabam sendo mais vulneráveis às doenças neste período, portanto, os cuidados precisam ser redobrados.

“São orientações que servem pra todos nesta época do ano. Aumentar a ingestão de líquidos como água, sucos naturais e chás. Consumir mais frutas e legumes. Outra dica importante é trocar a vassoura por um pano úmido para a limpeza do domicílio. Também é aconselhável retirar cortinas e tapetes que concentram poeira e podem agravar os problemas respiratórios. Um último conselho é para quem não tem condições de comprar um umidificador de ar, deve colocar um recipiente com água ou uma toalha molhada dentro do cômodo, que ajuda a melhorar a umidade do ar”, pontua.

Fonte: opinao