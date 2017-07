Saúde e Cidadania : Mulher Cidadã atendeu mais de 2,7 mil neste fim de semana em Assis Brasil

A 22ª edição do Mulher Cidadã e Saúde Itinerante sexta-feira, 21, e sábado, 22, na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Professora Iris Célia Cabanellas Zannini, em Assis Brasil.

Programa tem como objetivo levar atendimentos de saúde e cidadania a quem mais precisa.

A 22ª edição do Mulher Cidadã e Saúde Itinerante sexta-feira, 21, e sábado, 22, na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Professora Iris Célia Cabanellas Zannini, em Assis Brasil, atendeu mais de 2,7 mil pessoas com os mais variados procedimentos de saúde e cidadania.

Executado pelo gabinete da vice-governadora Nazareth Araújo, o Mulher Cidadã tem entre seus objetivos melhorar a vida das pessoas que residem nos locais mais distantes do Acre. Em suas edições, um conjunto de instituições se une com um só objetivo: atender bem a população.

Nazareth Araújo falou de sua alegria em levar para Assis Brasil os atendimentos de que de fato as pessoas estavam precisando.

Segundo ela, a união de vários setores do governo faz com que o Mulher Cidadã desempenhe bem o que propõe fazer quando foi idealizado.

Nazareth Araújo esteve no último sábado, 22, acompanhando as ações do Mulher Cidadã.

“Nosso objetivo é fazer com que as pessoas tenham uma melhor condição de vida, com mais saúde, mais cidadania e menos violência em suas vidas. Nessa edição colocamos à disposição onze médicos, realizamos exames, distribuímos medicamentos e tudo de forma humanizada com foco em atender quem mais precisa dos serviços públicos”, frisou Nazareth Araújo.

A Dep.estadual Leila Galvão que acompanhou os atendimentos falou sobre a realização dos Programas Saúde Itinerante e Mulher Cidadã.

” Estamos muitos felizes com esses dois dias de atendimentos de saúde e social a população de Assis Brasil.inclusive acompanhamos para saber se as pessoas havia atendido o convite do governo do estado e percebermos que a população veio em massa receber esses atendimentos. E quero aqui agradecer o gabinete da vice governadora trazendo para Assis Brasil equipe de médicos especialistas além do serviço social para atender essa população que mais precisa e que há mais de dois anos estávamos reivindicando esse atendimento aqui. Então só temos agradecer o governo do estado e o gabinete dessa vice governadora por essa oportunidade a população de Assis Brasil”.

Morador do Ramal do Icuriã, João Batista de Araújo elogiou a ação: “Esse programa é excelente. Ele traz até as pessoas que têm dificuldade para se deslocar para Rio Branco, por falta de recursos financeiros, o atendimento que está precisando. Governar é levar os serviços de cidadania para perto das pessoas que mais precisam”, disse.

Celene Maia, coordenadora do Saúde Itinerante, frisou que os atendimentos superaram as expectativas. Os atendimentos foram trabalhados em cima das necessidades do município, e a população saiu satisfeita com os atendimentos.

Ações preventivas com foco no planejamento familiar, gravidez na adolescência, drogadição, saúde mental, saúde da mulher, mudanças climáticas e violência doméstica contra a mulher também foram oferecidos.

Valina Oliveira de Araújo e 55 pessoas de sua família foram beneficiadas pelas ações. “Alugamos um carro e viemos buscar os atendimentos. Hoje é um dia feliz para todos nós, pois conseguimos os atendimentos de que estávamos precisando e fomos muito bem atendidos, foram todos muito atenciosos”, revelou.

Comentários