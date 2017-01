Saúde Itinerante – Tião Flores e Raimundão visitam Comunidade do Rubicom e garantem melhorias no ramal

DA ASSESSORIA

O Prefeito Tião Flores, seu vice Raimundão juntamente com seu Secretariado estiveram neste sábado dia 28 na Comunidade do Rubicom em uma Atividade do Saúde Itinerante do Programa da Secretaria Municipal “Saúde mais perto do Produtor Rural”.

Durante toda Manhã a equipe médica Comandada pelo Secretário Municipal de Saúde Adalto Sampaio ofereceram para todos moradores daquela localidade Consultas médicas, exames de tipagem sanguínea, testes de diabetes, hepatite, tratamento odontológico, vacinação, palestras e orientações médicas de prevenção de doenças.

Logo após o almoço o Prefeito Tião Flores e seu vice Raimundão se reuniram com os moradores para ouvir suas reivindicações, um dos moradores Sr. Zé Baixinho como é conhecido usou a palavra e falou das dificuldades enfrentadas por todos, principalmente no período invernoso por causa da precariedade dos ramais daquele local, “Vivemos a mercê da própria sorte, se por acaso uma pessoa adoecer temos que enfrentar mais 5 horas de viagem em um trecho de apenas 40 km por causa da falta de manutenção do referido ramal” enfatizou o Morador.

Tião Flores após ouvir os moradores falou da satisfação de estar voltando no Rubicom após a campanha, “Estamos voltando aqui agora para mostrar o nosso compromisso com essa comunidade que por muitos anos vive abandonada e um local de difícil acesso, “Estamos trazendo atendimento médico e vamos voltar outras vezes durante o ano, pelo menos mais três vezes vamos vir aqui com toda equipe”.

Flores garantiu ainda a total recuperação do ramal que da acesso ao Rubicom via município de Brasiléia, “Podem ter certeza que esse é o ultimo inverno que vocês vão ficar no isolamento por causa das más condições dos ramais”, vamos buscar apoio com os deputados federais, fazer parceria com a própria comunidade para que possamos fazer um trabalho completo e garantir tráfego de verão a inverno.

O Seringal Rubicom fica dentro do município de Epitaciolândia mais o acesso passa por Brasiléia por estar localizado do outro lado do Rio Acre, o outro acesso só por vias fluviais.

